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Смартфон HTC U12+ фотографирует лучше iPhone X

24.05.2018 11:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания HTC официально представила флагманский смартфон U12+. Новинка имеет полноэкранный дизайн, построена на базе платформы Qualcomm Snapdragon 845 и оснащена двойной камерой, которая в тесте DxOMark уступила только тройной камере Huawei P20 Pro.

Гаджет оснащен 6-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2280 х 1440 пикселей, восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения UltraPixel 4 с диафрагмой F/1,75, а дополнительный 16-мегапиксельный модуль выступает в качестве телеобъектива с диафрагмой F/2,6. Ролики можно снимать в разрешении 4K с частотой 60 кадров/с. Есть оптическая и электронная стабилизация, а звук записывается на четыре микрофона. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой F/2,0 и без вспышки.

Смартфон HTC U12+ фотографирует лучше iPhone X

Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo.

Стоимость HTC U12+ с 64 ГБ памяти составляет 800 евро.

 
 
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Компания HTC официально представила флагманский смартфон U12+. Новинка имеет полноэкранный дизайн,...
 
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