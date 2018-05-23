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Battlefield V анонсирован официально

24.05.2018 11:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts анонсировала шутер Battlefield V, действие которого разворачивается во времена Второй Мировой войны.

Сетевые сражения в Battlefield V разворачиваются среди полей и болот, на мостах, каналах и в руинах разрушенных городов.

Сюжетная кампания представляет собой «Военные истории» В частности, в одном из эпизодов будет рассказана история юного бойца норвежского сопротивления, разворачивающуюся в период немецкой оккупации.

Также заявлена возможность полностью изменить внешний вид солдат обоих полов в команде, выбрав им лица, форму и грим, а также определить схему их действий путем выбора класса, типа и экипировки. Кроме этого можно персонализировать оружие и транспорт.

Еще игра порадует кооперативным режимом, в котором четырем игрокам предстоит выполнять задания в тылу противника.

Что касается мультиплеера, то заявлено о том, что в игре будут представлены как классические режимы, так и новые и измененные. Так, например, в Battlefield V вернутся видоизмененные «Операции», в которых результаты сражения на предыдущей карте будут влиять на боевые действия в следующей карте.

Заявлена продвинутая разрушаемость, а также возможность возводить укрепления. По словам разработчиков, в предыдущей игре они слишком далеко зашли с разрушаемостью, поэтому в Battlefield V будет возможность отстроить укрепления и воевать уже из них.

Battlefield V поступит в продажу на РС, PS4 и Xbox One 19 октября этого года.

 
 
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Компания Electronic Arts анонсировала шутер Battlefield V, действие которого разворачивается во времена Второй...
 
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