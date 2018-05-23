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Дизайн, характеристики и цена Xiaomi Mi8 попали в Сеть за неделю до анонса
24.05.2018 17:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
31 мая компания Xiaomi представит новый топовый смартфон Mi8. За неделю до этого в Сеть «утекла» полная информация о технических характеристиках, дизайне и ценах еще не анонсированного флагмана,
Смартфон оснастят 6,2 дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, или 2280 на 1080 пикселей. В верхней части экрана есть вырез, в котором разместятся датчики для системы 3D-распознавания лица, как в iPhone X. Gizmochina пишет, что Mi8 может стать первым Android-флагманом с подобной технологией.
Скорее всего, Mi8 также станет первой моделью производителя, которая получит OLED-матрицу. Ранее генеральный директор Xiaomi косвенно подтвердил, что устройство оснастят встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.
Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, который дополнят 6 и 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора — 3300 мАч. Операционная система — Android 8.1 Oreo. Ширина смартфона — 7 мм, вес — 172 грамма.
Основная камера сдвоенная, на 20 Мп (F/1.7) и 16 Мп (F/2.0). Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп (F/2.0). Предполагаемая цена смартфона в минимальной конфигурации составит 469 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
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31 мая компания Xiaomi представит новый топовый смартфон Mi8. За неделю до этого в Сеть «утекла» полная информация о технических характеристиках, дизайне и ценах еще...
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