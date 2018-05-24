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Часы Samsung Galaxy Gear 4 работают на Wear OS от Google

24.05.2018 20:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Samsung выпустит умные часы, работающие под управлением операционной системы Wear OS от Google. Об этом сообщил известный блогер Эван Блэсс, который лично заметил устройство на руке сотрудника южнокорейской корпорации.

Известно, что гаджет проходит под кодовым названием Galileo и может выйти в двух версиях. Одна из них может базироваться на ОС Tizen. Ключевыми особенностями устройства должны стать – продвинутая функция мониторинга фаз сна и улучшенная поддержка фитнес-активности.

Часы Samsung Galaxy Gear 4 работают на Wear OS от Google

Напомним, что выпущенные в 2013 году оригинальные часы Galaxy Gear работали на Android. Затем компания решила использовать собственную ОС Tizen. Причины возвращения к продукции Google неизвестны. Возможно, компания хочет проверить какой из брендов является более узнаваемым и предпочтительным.

 
 
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Samsung выпустит умные часы, работающие под управлением операционной системы Wear OS от Google. Об этом сообщил...
 
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