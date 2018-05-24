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Россия испытала самую дальнобойную зенитную ракету в мире
25.05.2018 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Комплекс С-500 смог поразить ракетой мишень на дальности 481,2 км,
ЗРС С-500, по данным производителя, может перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, боевые самолеты и даже невидимки типа F-22 и F-35, а также уничтожать объекты в ближнем космосе.
Скорее всего, речь в сообщении идет о сверхдальней управляемой ракете 40Н6 комплекса С-500, которая способна поражать цели на высоте 200−250 км. Длина двухступенчатой ракеты составляет девять метров, она способна перехватывать цели, летящие со скоростью 15,6 Маха. Для этого ракета маневрирует с перегрузками 25 единиц. Боевая часть 40Н6 — осколочно-фугасная, радиус действия — 500 километров, вероятность поражения цели — 95 процентов.
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Комплекс С-500 смог поразить ракетой мишень на дальности 481,2 км, сообщает CNBC со ссылкой на источник в американской разведке. По словам инсайдера, это на 80,5 км...
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