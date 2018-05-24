Xiaomi представила изогнутый телевизор за 520 долларов

Компания Xiaomi представила 55-дюймовый телевизор Mi TV 4S с изогнутым дисплеем. Об этом пишет Gizmochina.





Радиус кривизны телевизора составляет четыре метра (4000R). Разрешение панели — 3840 на 2160 пикселей, подсветка прямого типа. Телевизор поддерживает воспроизведение HDR-видео.

В Mi TV 4S используется 4-ядерный процессор Arm Cortex A53 (1,5 ГГц). Видеочип — Mali-450. Оперативной памяти 2 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Вместе с телевизором поставляется пульт дистанционного управления, который работает через Bluetooth и оснащается микрофоном для голосового управления.





Из доступных портов есть три HDMI, два USB-разъема, Ethernet, аудиовыход S/PDIF и аналоговый DTMB. Аудиосистема состоит из двух спикеров, каждый мощностью в 8 Вт. В наличии технологии Dolby Audio и DTS-HD.

В Китае телевизор поступит в продажу по цене в 520 долларов.

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