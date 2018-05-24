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"Налог на болванки" в Беларуси до сих пор не работает. Почему?

25.05.2018 13:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 12 декабря 2016 года производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров должны были платить так называемый «налог на болванки». Отчисления от него планировалось передавать исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов. Однако, как выяснилось, до сих пор не собрано ни копейки.

Напомним, в 2016 году было создано Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей, которое должно было следить за соблюдением авторских прав при копировании и воспроизведении аудио- и аудиовизуальных произведений рядовыми пользователями.

Осуществлять это предполагалось с помощью сбора с производителей и импортеров флешек, дисков, смартфонов и компьютеров — так называемого «налога на болванки», установленного в размере 0,1% от отпускной цены произведенного или импортируемого оборудования (компьютеров, планшетов, смартфонов) и 3% от цены носителей информации (флешки, диски и т.д.).

"Налог на болванки" в Беларуси до сих пор не работает. Почему?
Сергей Кухто

Спустя полтора года мы решили узнать у Сергея Кухто, главы Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, сколько средств было собрано с того времени. Как оказалось — 0 рублей.

По словам Сергея, выяснилось, что «для эффективной работы сбора сейчас недостаточная законодательная база». Над этим вопросом работали последние полтора года, и сейчас документ передан в Национальное собрание.

— Ожидается, что необходимый нормативный акт примут в июне этого года, после чего можно будет говорить о дальнейших шагах по реализации сборов, — отметил глава общества.

 
 
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С 12 декабря 2016 года производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров должны были платить так называемый «налог на болванки». Отчисления...
 
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