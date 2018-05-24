Apple знала о невысокой прочности iPhone 6, но решила ничего не делать

Журналисты обнаружили доказательства того, что Apple прекрасно знала, что корпус iPhone сильно подвержен изгибу и излому.

Согласно собственным тестам компании, iPhone 6 сгибается в 3,3 раза легче, чем iPhone 5s, а iPhone 6 Plus — в 7,2 раза. Несмотря на это производитель так и не признал своей вины перед пользователями, смартфоны которых деформировались в кармане брюк.





Кроме того, многие специалисты считают, что недостаточно прочные корпуса являются причиной возникновения проблемы Touch Disease, в результате которой смартфоны перестают реагировать на касания. Официально заявлено, что она возникает после нескольких падений смартфона на твердую поверхность, тогда как в действительности работа сенсора могла нарушаться из-за чрезмерной гибкости корпуса. Впрочем, это не мешало компании брать $150 за ремонт каждого устройства.