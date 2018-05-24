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Apple выплатит $50 каждому, кто заменил батарею в своем iPhone в 2017 году

25.05.2018 09:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple выплатит компенсацию в размере $50 владельцам смартфонов iPhone 6 и 6s, которые заменили батареи своих устройств в официальном сервисном центре компании в период между 1 января и 27 декабря 2017 года.

Данный шаг призван загладить вину компании за намеренное замедление смартфонов. Напомним, что в конце 2017 года стало известно, что в iOS есть алгоритм, который понижает частоту процессора на устройствах с изношенными батареями, чтобы приводит к существенному падению производительности, но позволяет сохранить автономность гаджетов на прежнем уровне.

Apple выплатит каждому, кто заменил батарею в своем iPhone в 2017 году

Компания обещает самостоятельно связать со всеми «пострадавшими» и вернуть деньги с 23 мая по 27 июля этого года. Остальным пользователям подверженных проблеме устройств предлагается произвести замену батареи по специальной цене в $29.

 
 
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Apple выплатит компенсацию в размере $50 владельцам смартфонов iPhone 6 и 6s, которые заменили батареи своих...
 
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