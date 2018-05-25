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Ученые вывели формулу идеального отражения пенальти
26.05.2018 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Голландские ученые создали математическую модель, которая позволяет рассчитать время, которое есть у вратаря на то, чтобы отбить пенальти. Исследование
По мнению исследователей, момент начала прыжка вратаря так же важен, как и его направление. Время, пока летит мяч, вратарь может использовать, чтобы оценить его траекторию. Но если он начнет прыжок слишком поздно, защитить ворота уже не получится.
Формула помогает рассчитать необходимую скорость движения вратаря в зависимости от показателей полета мяча. Вот она:
Здесь VGK — необходимая боковая скорость движения вратаря
XB — точка, в которой мяч пересекает линию ворот
XGK — начальное положение мяча в проекии на линию ворот
TTCPT — время до момента, когда игрок выполнит удар по мячу
TTCB — время, которое мяч находится в полете
С — калибровочная переменная
Пока мяч приближается к воротам, необходимая скорость вратаря увеличивается. Ворота можно защитить, пока необходимая скорость не превышает максимальную скорость, с которой может двигаться вратарь. Если же необходимая скорость становится выше максимальной, отбить удар невозможно.
«Чтобы отразить удар, вратарь должен начать прыжок до момента, когда необходимая скорость превысит максимальную достижимую, — пишут авторы работы. — Для этого вратарю нужно быть чувствительным к своей максимальной боковой скорости».
Кстати, ранее в Ливерпульском университете
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Голландские ученые создали математическую модель, которая позволяет рассчитать время, которое есть у вратаря на то, чтобы отбить пенальти. Исследование...
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