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"Горизонт" назвал характеристики 70-дюймового 8K-телевизора
26.05.2018 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно телеканал «ОНТ» в сюжете о визите Александра Лукашенко в Таджикистан
В управляющей компании холдинга «Горизонт» журналисту 42.TUT.BY рассказали, что производитель в рамках телевизионного направления работает над несколькими проектами с использованием 8K-экранов.
Один из таких проектов — система с 70-дюймовым дисплеем. Точное разрешение — 7680 на 4320 пикселей, пиковая яркость — 1000 нит. Среди доступных портов есть вход 8К, 4K/2K HDMI-вход, 2К D-sub вход, LAN IP control. В наличии также технология Wide Colour Technology, обеспечивающая охват 79% цветовой гаммы по стандарту ВТ2020, есть и поддержка HDR.
Представители холдинга отметили, что из-за низкой доступности 8K-контента продукт пока является нишевым и скорее предназначен для бизнес-пользователей (B2B сегмент). Впрочем, при наличии заказов компания готова предложить аппарат и обычным покупателям (B2C сегмент).
Стоимость устройства производитель пока не раскрывает.
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Недавно телеканал «ОНТ» в сюжете о визите Александра Лукашенко в Таджикистан упомянул о последней разработке белорусского холдинга «Горизонт» — телевизоре...
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