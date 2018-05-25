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"Горизонт" назвал характеристики 70-дюймового 8K-телевизора

26.05.2018 11:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно телеканал «ОНТ» в сюжете о визите Александра Лукашенко в Таджикистан упомянул о последней разработке белорусского холдинга «Горизонт» — телевизоре с 8K-разрешением. Нам удалось выяснить более подробную информацию о новинке.

"Горизонт" назвал характеристики 70-дюймового 8K-телевизора
Скриншот из видеоролика телеканала «ОНТ»

В управляющей компании холдинга «Горизонт» журналисту 42.TUT.BY рассказали, что производитель в рамках телевизионного направления работает над несколькими проектами с использованием 8K-экранов.

Один из таких проектов — система с 70-дюймовым дисплеем. Точное разрешение — 7680 на 4320 пикселей, пиковая яркость — 1000 нит. Среди доступных портов есть вход 8К, 4K/2K HDMI-вход, 2К D-sub вход, LAN IP control. В наличии также технология Wide Colour Technology, обеспечивающая охват 79% цветовой гаммы по стандарту ВТ2020, есть и поддержка HDR.

Представители холдинга отметили, что из-за низкой доступности 8K-контента продукт пока является нишевым и скорее предназначен для бизнес-пользователей (B2B сегмент). Впрочем, при наличии заказов компания готова предложить аппарат и обычным покупателям (B2C сегмент).

Стоимость устройства производитель пока не раскрывает.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры:

 
 
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Недавно телеканал «ОНТ» в сюжете о визите Александра Лукашенко в Таджикистан упомянул о последней разработке белорусского холдинга «Горизонт» — телевизоре...
 
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