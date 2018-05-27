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Telegram защитил себя от блокировки

28.05.2018 08:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Telegram внедрил новую технологию защиты MTProto Proxy, которая маскирует трафик и постоянно меняет местоположение, что делает мессенджер практически неуязвимым к блокировке.

MTProto Proxy представляет собой прокси-сервер, действующий через сеть хранилищ информации, который маскирует трафик под обычные HTTPS-запросы и не требует каких-либо действий со стороны пользователя.

Telegram защитил себя от блокировки

Напомним, что с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram из-за отказа разработчиков и его создателя Павла Дурова поделиться с ФСБ ключами для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на это мессенджер продолжает работать, тогда как под раздачи ведомства попадают другие ресурсы, в том числе сервисы Google, «Яндекса» и Mail.ru.

 
 
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Telegram внедрил новую технологию защиты MTProto Proxy, которая маскирует трафик и постоянно меняет...
 
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