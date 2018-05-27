Telegram защитил себя от блокировки

Telegram внедрил новую технологию защиты MTProto Proxy, которая маскирует трафик и постоянно меняет местоположение, что делает мессенджер практически неуязвимым к блокировке.

MTProto Proxy представляет собой прокси-сервер, действующий через сеть хранилищ информации, который маскирует трафик под обычные HTTPS-запросы и не требует каких-либо действий со стороны пользователя.





Напомним, что с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram из-за отказа разработчиков и его создателя Павла Дурова поделиться с ФСБ ключами для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на это мессенджер продолжает работать, тогда как под раздачи ведомства попадают другие ресурсы, в том числе сервисы Google, «Яндекса» и Mail.ru.