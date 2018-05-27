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В PC-версии Vampyr не будет использоваться Denuvo

28.05.2018 08:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ролевой экшен Vampyr от студии Dontnod Entertainment ушел на «золото». Также разработчики сообщили, что не будут использовать антипиратскую защиту Denuvo, а эмбарго на публикацию обзоров будет снято 4 июня.

Действие Vampyr разворачивается в начале ХХ века. Британия охвачена эпидемией «испанки». Насилие и страх захлестнули Лондон. Всякий, кто отважится выйти на улицы агонизирующего города, столкнется и с его самыми опасными хищниками – вампирами. Одним из них является Джонатан Э. Рид, врач-вампир, чья жажда крови заставляет его убивать невинных людей.

В PC-версии Vampyr не будет использоваться Denuvo

Релиз игры состоится 5 июня на PC, Xbox One и PlayStation 4.

 
 
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Ролевой экшен Vampyr от студии Dontnod Entertainment ушел на «золото». Также разработчики сообщили, что не...
 
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