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В США убили неопознанное животное, похожее на волка

28.05.2018 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В США убили животное, которое выглядит крайне необычно. Местные власти собираются провести ДНК-тестирование, чтобы определить его вид. Об этом рассказывает ScienceAlert.

В США убили неопознанное животное, похожее на волка
Изображение: Montana Fish, Wildlife and Parks

Инцидент произошел 16 мая рядом с городом Дентон в американском штате Монтана. Владелец ранчо подстрелил хищника, который подобрался на несколько сотен метров к домашнему скоту. Согласно местным законам, он имел право убить животное, но должен был сообщить местным властям.

Сперва животное приняли за волка. Однако когда специалисты изучили фотографии, то заметили несколько странностей. Его лапы и зубы оказались слишком маленькими для волка, уши — слишком большими, а передние когти — слишком длинными.

В США убили неопознанное животное, похожее на волка
Изображение: Montana Fish, Wildlife and Parks

Специалисты полагают, что это гибрид волка с койотом или волка с собакой. Однако в Сети появилось множество других версий: пользователи и онлайн-издания выдвигали предположения об оборотне — гибриде волка с человеком. Также появились версии об особи «ужасного волка» — вымершего вида, который жил в Северной Америке в эпоху позднего плейстоцена.

«Каждая из этих версий, мягко говоря, неубедительна, — отмечает обозревать издания ScienceAlert. — Ни одна особь этого вида не была задокументирована в надежном источнике. В то время как гибриды собак с волками встречаются довольно часто».

Гибриды волков и собак чаще всего появляются в неволе. Их обязательно обозначают специальной татуировкой, так как они могут вести себя непредсказуемо. Иногда такие скрещивания происходят в дикой природе, но крайне редко из-за территориальности волков.

Образцы ДНК неопознанного хищника из Монтаны отправили в лабораторию, чтобы точно определить его вид.

 
 
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В США убили животное, которое выглядит крайне необычно. Местные власти собираются провести ДНК-тестирование, чтобы определить его вид. Об этом рассказывает...
 
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