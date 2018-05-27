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Смартфон Xiaomi Mi Note 5 на базе Snapdragon 835 с 6 ГБ ОЗУ оценен в $360

28.05.2018 10:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появился рекламный буклет смартфона Xiaomi Mi Note 5, который содержит характеристики и стоимость устройства.

Согласно утечке, новинка получит 5,99-дюймовый экран с полноэкранным дизайном Full Screen 2.0, который будет позаимствован у Xiaomi Mi Mix 2s. В качестве аппаратной основы выступит платформа Qualcomm Snapdragon 835, в помощь которой достанется 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, гаджет порадует камерой с четырехосевой оптической стабилизацией.

Смартфон Xiaomi Mi Note 5 на базе Snapdragon 835 с 6 ГБ ОЗУ оценен в 0

Официальный анонс смартфона Xiaomi Mi Note 5 состоится 31 мая. В Китае стоимость базовой версии составит $360. Напомним, что в этот же день будет представлен фитнес-браслет Mi Band 3 с сенсорным экраном.

 
 
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В Сети появился рекламный буклет смартфона Xiaomi Mi Note 5, который содержит характеристики и стоимость...
 
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