Смартфон Xiaomi Mi Note 5 на базе Snapdragon 835 с 6 ГБ ОЗУ оценен в $360

В Сети появился рекламный буклет смартфона Xiaomi Mi Note 5, который содержит характеристики и стоимость устройства.

Согласно утечке, новинка получит 5,99-дюймовый экран с полноэкранным дизайном Full Screen 2.0, который будет позаимствован у Xiaomi Mi Mix 2s. В качестве аппаратной основы выступит платформа Qualcomm Snapdragon 835, в помощь которой достанется 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, гаджет порадует камерой с четырехосевой оптической стабилизацией.





Официальный анонс смартфона Xiaomi Mi Note 5 состоится 31 мая. В Китае стоимость базовой версии составит $360. Напомним, что в этот же день будет представлен фитнес-браслет Mi Band 3 с сенсорным экраном.