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Рассекречены характеристики смартфона Huawei Honor 10 Lite

28.05.2018 10:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA прописался смартфон Huawei Honor LLD-AL20, за которым, по слухам, скрывается недорогой Honor 10 Lite.

Изображение аппарата отсутствует, зато имеются его характеристики. Новинка располагает 5,85-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2280 х 1080 пикселей, восьмиядерным процессором с частотой 2,36 ГГц (предположительно, Kirin 659), 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера представлена 13- и 2-мегапиксельным датчиками изображения, а для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Рассекречены характеристики смартфона Huawei Honor 10 Lite

Емкость аккумуляторной батареи составляет 2900 мАч, а габариты устройства равны 149,2 х 71,8 х 7,7 мм при массе 152 грамма.

Официальный анонс смартфона Huawei Honor 10 Lite состоится в ближайшие недели или месяцы.

 
 
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В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA прописался смартфон Huawei Honor LLD-AL20, за...
 
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