Генетики подтвердили легенды о происхождении инков

Генетики показали, что легенды о происхождении правителей империи инков были правдивы, рассказывается в Molecular Genetics and Genomics, кратко о работе сообщает издание N+1 . Ученые проанализировали геномы предполагаемых потомков Инков (верховных правителей) и выяснили, что часть из них произошла с юга Перу, часть — с берегов озера Титикака на границе Перу и Боливии, как говорится в мифах инков.



Вид на Мачу Пикчу. Изображение: Martin St-Amant / Wikimedia Commons

Империя инков была крупнейшим государством доколумбовой Америки, которое находилось на территории современных Эквадора, Перу, Боливии, севера Чили и Аргентины. Предположительно, цивилизация инков появилась в начале XIII века на юге Перу, а первым Инкой, который создал государство и основал его столицу, город Куско, был полулегендарный Манко Капак. Примерно через 200 лет после основания государство начало захватывать соседние территории и в XV веке превратилось в империю, которая просуществовала около 150 лет. В 1572 году государство было завоевано испанцами. Инки верили, что первый правитель (вместе с сестрами) пришел из пещеры, расположенной в 50 километрах от Куско. «Официальный» имперский миф гласил, что клан, основавший государство, появился «вместе с солнцем» с острова Исла-дель-Соль на озере Титикака, в 380 километрах от Куско. По мифологии инков на этом острове родился бог Солнца.



Первый Инка Манко Капак. Изображение датируется серединой XVIII века. Online Collection of Brooklyn Museum / nplus1.ru

Потомками Инки считались семьи его сыновей за исключением наследника, которых называли панаками. Они хранили мумию Инки и его жены и сохраняли информацию о его царствовании в устных рассказах и создавая кипу (узелковое письмо). После завоевания государства испанцами, панаки сохранили часть своих владений вокруг Куско, а генеалогия их семейств велась до образования республики Перу в 1824 году. После этого потомки инков лишились привилегий и перестали считаться отдельной группой. Что касается мумий верховных правителей, часть из них была, по-видимому, уничтожена испанцами, часть — исчезла.

Тем не менее, перуанским, боливийским и бразильским генетикам под руководством Рикардо Фуджита (Ricardo Fujita) и Хосе Сандоваля (Jose Sandoval) из университета Сан-Маркос в Лиме удалось проследить некоторые семейства панаков по церковным архивам XVIII—XIX веков, Гражданскому реестру Куско XX века, завещаниям и сделкам с недвижимостью. В результате они собрали образцы тканей у 19 человек из 12 семей предположительных потомков Инков и провели анализ их митохондриальной ДНК (передается по материнской линии) и последовательности Y-хромосомы (передается по отцовской линии). Для сравнения ученые взяли образцы тканей 282 человек, живущих на территории бывшей империи инков, а также использовали данные анализа геномов 1200 человек, полученные другими исследователями.

Оказалось, что по отцовской линии потомков правителей империи можно разделить на две родственные группы. Общий предок одной из них жил 18 поколений назад (приблизительно 540 лет назад) на севере современной Боливии, в районе озера Титикака и современного города Пуно. Общий предок другой группы жил в районе Куско 30 поколений назад (около 900 лет назад). По материнской линии панаки относятся к четырем автохтонным гаплогруппам , которые встречаются у жителей современного Перу, Эквадора, Боливии, Колумбии, Чили и Аргентины.

«Мы пришли к заключению, что аристократы империи инков произошли от двух линий, одна из которых произошла из региона озера Титикака, другая — из горной местности Пакаритамбо в районе Куско. Легенды подтвердились», — говорит Хосе Сандоваль.

Исследование подтвердило, что иногда мифы имеют под собой реальную подоплеку. Но так происходит не всегда. Другая группа генетиков, наоборот, опровергла легенду инков, согласно которой после завоевания района Чачапояс на севере современного Перу, инки переселили его жителей в другие части империи. Судя по генетическим данным, население региона осталось генетически однородным и не смешивалось с другими народами, населявшими империю.