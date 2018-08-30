ASRock H370 Pro4 – доступная материнская плата для Coffee Lake

Инженеры ASRock всегда были сильны в этой области, поэтому ASRock H370 Pro4 – очередной пример того, как можно создать простое и доступное решение с отличным функционалом, используя лишь возможностями чипсета. Так, плата получила два порта USB 3.1 Gen2, которые выведены на I/O-панель в виде разъемов Type-A и Type-C. Здесь же представлены два USB 3.1 Gen1 и два USB 2.0. Кроме них на панели имеется порт PS/2 для мыши и клавиатуры, сетевой RJ-45, три входа/выхода встроенного звукового тракта и три видеовыхода (D-Sub, DVI-D и HDMI), работающих с интегрированным в процессоры видеоядром.
Поддержка локальной сети построена на гигабитном чипе физического уровня Intel I219. Кроме этого, на плате имеется специальный слот для работающего напрямую с чипсетом модуля Wi-Fi (Intel CNVi).
Для подключения накопителей плата предлагает шесть портов SATA 6 Гбит/с и два слота Ultra M.2, поддерживающих как модули с интерфейсом SATA, так и с PCI Express.
Слотов, механически и электрически подходящих для установки видеокарт, на текстолите ASRock H370 Pro4 представлено два. При этом к 16 линиям соответствующего контроллера шины PCIe Gen3 имеет доступ лишь первый. Второй подключен к контроллеру PCIe Gen3 чипсета Intel H370, от которого получает максимум 4 линии, две из которых могут перенаправляться на два из трех слотов PCIe Gen3 х1, в случае их использования. Таким образом, говорить о том, что ASRock H370 Pro4 поддерживает тандемы из двух видеокарт, нельзя.
Звуковой тракт ASRock H370 Pro4 в сравнении с тем, что мы видим на продвинутых и флагманских моделях компании, заметно упрощен, но даже в таком виде он не меркнет на фоне конкурентов. В основе аудиотракта лежит чип Realtek ALC892 с обвязкой в виде электролитических конденсаторов ELNA, а сама схема тракта электрически изолирована от остальной части текстолита.
Так, возвращаясь ко все тем же портам и разъемам, мы видим, что пара SATA 6 Гбит/с, которая уместилась не на линии слотов для видеокарт, распаяна на текстолите привычным образом, тогда как остальных четыре (дабы подключаемые к ним кабели не мешали использованию длинной видеокарты) развернуты параллельно плоскости текстолита. Подобных моментов грамотной инженерии хватает.
Преобразователь питания процессора на ASRock H370 Pro4 построен по 11-канальной схеме. В цепях используются премиальные дроссели Premium 50A, продвинутые полевые транзисторы (MOSFET) в упаковке DPak и полимерные конденсаторы с пониженным последовательным сопротивлением. Несмотря на то, что DPak MOSFET обладают пониженным сопротивлением открытого канала сток-исток, что повышает их КПД и, следовательно, уменьшает нагрев, транзисторы наиболее загруженных каналов все же оснащены алюминиевым.
Опять-таки, выполненный по более современному техпроцессу 14 нм чипсет Intel Н370 греется практически вдвое меньше предшественника, но все равно оснащен внушительным радиатором, способным справиться и с куда более горячими решениями. Так что запас тут отличный.
Традиционным элементом дизайна современных материнских плат ASRock неизменно выступает пластиковый кожух, скрывающий под собой панель входов-выходов. Кроме придания продукту внушительного внешнего вида, производитель заявляет, что кожух защищает разъемы и обеспечивающую их схемотехнику от разрядов статического электричества.
В комплект поставки входит пара сигнальных кабелей SATA, заглушка для I/O-панели, три винта для слотов M.2, диск с драйверами и ПО, руководство по эксплуатации. То есть все необходимое, но ничего лишнего.
Easy Mode позволяет производить и некоторые базовые настройки: включать XMP-профиль модулей памяти и режим RAID, выбирать алгоритм работы вентиляторов, настраивать последовательность включения загрузочных устройств.
Единственное подменю в Easy Mode носит название Tools, в нем представлен ряд полезных утилит. Так, с помощью Instant Flash и Internet Flash можно обновить прошивку платы, используя заранее скачанный файл или прямо с серверов ASRock через Интернет. Ну а инструментарий FAN-Tastic Tuning дает возможность гибкой настройки программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате.
Режим Advanced Mode гораздо объемней. Здесь набор настроек ограничен лишь возможностями платформы и чипсета.
Из полезных опций, доступных не у всех производителей системных плат, можно отметить возможность программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате. Соответствующие настройки представлены в подменю Hardware Monitor, где для каждого из вентиляторов можно выбрать режим работы и привязку регулировки скорости вращения крыльчатки к датчику температуры в процессоре или в чипсете.
Поскольку чипсет Intel H370 не допускает разгон специальных процессоров Intel «К-серии», искать соответствующий функционал в меню утилиты настройки ASRock H370 Pro4 бессмысленно.
Единственное с чем можно поэкспериментировать – это увеличение частоты модулей памяти в пределах до 2666 МГц с увеличением напряжения или без.