ASRock H370 Pro4 – доступная материнская плата для Coffee Lake

Инженеры ASRock всегда были сильны в этой области, поэтому ASRock H370 Pro4 – очередной пример того, как можно создать простое и доступное решение с отличным функционалом, используя лишь возможностями чипсета. Так, плата получила два порта USB 3.1 Gen2, которые выведены на I/O-панель в виде разъемов Type-A и Type-C. Здесь же представлены два USB 3.1 Gen1 и два USB 2.0. Кроме них на панели имеется порт PS/2 для мыши и клавиатуры, сетевой RJ-45, три входа/выхода встроенного звукового тракта и три видеовыхода (D-Sub, DVI-D и HDMI), работающих с интегрированным в процессоры видеоядром.

Поддержка локальной сети построена на гигабитном чипе физического уровня Intel I219. Кроме этого, на плате имеется специальный слот для работающего напрямую с чипсетом модуля Wi-Fi (Intel CNVi).

Для подключения накопителей плата предлагает шесть портов SATA 6 Гбит/с и два слота Ultra M.2, поддерживающих как модули с интерфейсом SATA, так и с PCI Express.