Обзор многофункциональной акустики 2.1 SVEN MS-1820

SVEN MS-1820 – небольшой набор трехкомпонентной акустики для неискушенных слушателей, которые хотят получить максимальный функционал за практически минимальные деньги. Эта модель ценой «чуть выше минимума» не только проигрывает звук с любых внешних источников, но может самостоятельно считывать музыкальные файлы с USB-флешек и карточек SD, а также имеет полноценный встроенный FM-тюнер. Словом, на бумаге MS-1820 выглядит отличным выбором для рачительных людей. А что на деле?
Открыв небольшую коробку, находим все необходимые элементы для быстрого включения: сабвуфер, два сателлита, сигнальный кабель, кабель-антенну FM-приемника и пульт управления. Упрекнуть производителя не в чем, есть даже опциональные батарейки для пульта. Как правило, SVEN поставляет их всегда, хотя многие другие игроки этим не балуют.
Сателлиты набора имеют классическую форму и конструкцию с широкополосными динамиками. Корпуса изготовлены из склеенных кусочков древесной плиты с пластиковыми декоративными накладками спереди. К усилительной части они подключаются проводами длиной около 1,2 метра, поэтому лучше ориентироваться на настольный вариант установки, а не на настенный.
Сабвуфер выполнен в деревянном корпусе из более толстых древесно-волокнистых плит, оклеенных черной виниловой пленкой. Динамик расположен на внутренней перегородке, которая делит рабочий объем пополам. Одна из половинок соединена с внешней средой трубой-фазоинвертором. Такое акустические оформление известно высокой эффективностью по отдаче баса, однако к минусам можно отнести чувствительность к размещению. Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы найти оптимальное положение в комнате.
Управление выполнено не совсем типично ввиду наличия цифровых кнопок и аналоговых ручек одновременно. Но в целом получилось удобно. Во-первых, весь функционал доступен обоими способами – и с пульта дистанционного управления, и с регуляторов на корпусе сабвуфера. Во-вторых, ручки для тембра позволяют избавиться от эффекта «сбрасываемой памяти» при выключении питания.
В центре передней панели сабвуфера находится небольшой индикатор, который показывает задействованный вход и выбранную установку. При переходе в режим FM-приемника SVEN MS-1820 первоначально сканирует весь диапазон, сохраняя все найденные станции под номерами. В дальнейшем их легко переключать пультом или кнопками. Кстати, не забывайте подключать комплектную антенну-проводок. Радио работает и без нее, но с ней качество звука заметно лучше.
Работа FM-приемника не вызывает особых нареканий. Он с первого же раза находит все более-менее значимые станции, прописывая их в память. Единственным нюансом является лишь то, что для устойчивой работы придется расправить штатную антенну-провод, закрепив ее в оптимальном положении.
В итоге, если вы не считаете себя человеком, искушенным сверхкачественным звуком, и вам нужная простая, но функциональная система для домашних нужд, то SVEN MS-1820 станет вполне разумным выбором. За весьма скромные деньги этот набор запросто озвучит небольшое помещение, а дополнительно вы получите FM-радио и возможность проигрывать треки с флешки без компьютера.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин