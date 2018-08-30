Обзор многофункциональной акустики 2.1 SVEN MS-1820

Сателлиты набора имеют классическую форму и конструкцию с широкополосными динамиками. Корпуса изготовлены из склеенных кусочков древесной плиты с пластиковыми декоративными накладками спереди. К усилительной части они подключаются проводами длиной около 1,2 метра, поэтому лучше ориентироваться на настольный вариант установки, а не на настенный.

Сабвуфер выполнен в деревянном корпусе из более толстых древесно-волокнистых плит, оклеенных черной виниловой пленкой. Динамик расположен на внутренней перегородке, которая делит рабочий объем пополам. Одна из половинок соединена с внешней средой трубой-фазоинвертором. Такое акустические оформление известно высокой эффективностью по отдаче баса, однако к минусам можно отнести чувствительность к размещению. Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы найти оптимальное положение в комнате.