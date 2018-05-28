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Ночной тест: что умеет самый продвинутый флагман Huawei - P20 Pro
29.05.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
29 мая в Беларуси стартуют официальные продажи флагманского смартфона компании Huawei — P20 Pro. Мы попросили профессионального фотографа Дмитрия Брушко погулять по ночному Минску и сделать несколько снимков на основную камеру новинки. Вот что у него получилось.
Напомним: Huawei P20 Pro (читайте наш полный
Размер матрицы основной камеры составляет 1/1,78″. Это позволяет захватить на 20% больше света, даже несмотря на меньшую диафрагму (f/1.8), чем у конкурентов. Черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6 используется для создания свето-теневого рисунка. Третий объектив нужен для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».
Ниже — примеры снимков, сделанных ночью при недостатке света в Минске:
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29 мая в Беларуси стартуют официальные продажи флагманского смартфона компании Huawei — P20 Pro. Мы попросили профессионального фотографа Дмитрия Брушко погулять...
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