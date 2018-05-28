Тест: 10 элементарных вопросов, на которые не может ответить большинство взрослых

В разных странах мира регулярно проводят исследование научной грамотности: случайно выбранным взрослым людям задают элементарные вопросы из школьной программы. Справляются далеко не все. Проверьте себя — помните ли вы школьные факты о человеке, нашей планете и Вселенной?

В США исследование проводит Национальный научный фонд, в России похожий опрос устраивал «Левада-Центр». Средняя доля правильных ответов в Канаде составила 72%, в Евросоюзе — 63%, в США — 60%, в Японии — 53%, в Китае — 40%, в России — 33%. Правильно ответили на все вопросы только 2,3% взрослых россиян.