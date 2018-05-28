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Тест: 10 элементарных вопросов, на которые не может ответить большинство взрослых
29.05.2018 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В разных странах мира регулярно проводят исследование научной грамотности: случайно выбранным взрослым людям задают элементарные вопросы из школьной программы. Справляются далеко не все. Проверьте себя — помните ли вы школьные факты о человеке, нашей планете и Вселенной?
В США исследование
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В разных странах мира регулярно проводят исследование научной грамотности: случайно выбранным взрослым людям задают элементарные вопросы из школьной...
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