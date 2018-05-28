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В России создают тритиевую батарейку, которой хватит на 15 лет
29.05.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые российского ВНИИНМ
«Тритий удобен для решения этой задачи, поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики батарейки до 15 лет», — говорится в сообщении института.
Такой источник предприятия Роскосмоса смогут использовать в тех узлах, где нужно стабильное бесперебойное электроснабжение в течение многих лет.
«Тритий как радиоактивный изотоп водорода удобен для решения этой задачи. Несмотря на то, что это искусственный изотоп, получаемый наработкой в реакторах, он относительно дешев и доступен», — отмечают специалисты.
На работу ученым отвели два года, к концу 2019 года опытные образцы предстоит разработать, изготовить и испытать. Сейчас в России не производят таких элементов питания.
Ранее российские ученые сообщали о работе над элементами питания на основе других радиоактивных изотопов:
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Ученые российского ВНИИНМ участвуют в разработке бета-вольтаического источника питания на основе трития. В качестве источника энергии будет использован...
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