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В России создают тритиевую батарейку, которой хватит на 15 лет

29.05.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые российского ВНИИНМ участвуют в разработке бета-вольтаического источника питания на основе трития. В качестве источника энергии будет использован радиоактивный изотоп водорода — тритий.

В России создают тритиевую батарейку, которой хватит на 15 лет
Изображение: PublicDomainPictures / pixabay.com

«Тритий удобен для решения этой задачи, поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики батарейки до 15 лет», — говорится в сообщении института.

Такой источник предприятия Роскосмоса смогут использовать в тех узлах, где нужно стабильное бесперебойное электроснабжение в течение многих лет.

«Тритий как радиоактивный изотоп водорода удобен для решения этой задачи. Несмотря на то, что это искусственный изотоп, получаемый наработкой в реакторах, он относительно дешев и доступен», — отмечают специалисты.

На работу ученым отвели два года, к концу 2019 года опытные образцы предстоит разработать, изготовить и испытать. Сейчас в России не производят таких элементов питания.

Ранее российские ученые сообщали о работе над элементами питания на основе других радиоактивных изотопов: никеля-63 (срок службы — до 50 лет) и углерода-14 (срок службы — до 100 лет).

 
 
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Ученые российского ВНИИНМ участвуют в разработке бета-вольтаического источника питания на основе трития. В качестве источника энергии будет использован...
 
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