Финальный дизайн Xiaomi Mi8 и фитнес-браслета Mi Band 3 раскрыли за пару дней до анонса

31 мая компания Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Mi8. На мероприятии также анонсируют фитнес-браслет Mi Band 3. За пару дней до презентации качественные изображения девайсов «утекли» в Сеть, пишет ресурс Gizmochina.





Пресс-рендеры подтвердили ранее ходившую в Сети информацию о сдвоенной основной камере Mi8, его стеклянной задней панели и вырезе в верхней части дисплея. В нем разместятся модули для 3D-распознавания лиц пользователей. Ранее такая функция была только у iPhone X.





Несмотря на общий цвет корпуса, передняя сторона смартфона у всех моделей — черная. Кроме того, сзади можно заметить сканер отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что аппарат оснастят встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором. Скорее всего, им оснастят улучшенную версию аппарата под названием Mi8 SE (Special Edition).

К ожидаемым техническим характеристикам Mi8 относится процессор Snapdragon 845, OLED-экран, 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Основная камера двойная, на 20 Мп (f/1.7) и 16 Мп (f/2.0). Разрешение фронтального модуля — 16 Мп.

Ориентировочная стоимость начальной версии аппарата — 469 долларов.



Xiaomi Mi Band 3

В Сети также появилась «живая» фотография обновленного фитнес-браслета Mi Band 3. Ранее сообщалось, что гаджет получит OLED-дисплей с поддержкой жестов управления системой, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также Bluetooth 4.2 и NFC-модуль.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi: