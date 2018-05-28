ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финальный дизайн Xiaomi Mi8 и фитнес-браслета Mi Band 3 раскрыли за пару дней до анонса

29.05.2018 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

31 мая компания Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Mi8. На мероприятии также анонсируют фитнес-браслет Mi Band 3. За пару дней до презентации качественные изображения девайсов «утекли» в Сеть, пишет ресурс Gizmochina.

Финальный дизайн Xiaomi Mi8 и фитнес-браслета Mi Band 3 раскрыли за пару дней до анонса

Пресс-рендеры подтвердили ранее ходившую в Сети информацию о сдвоенной основной камере Mi8, его стеклянной задней панели и вырезе в верхней части дисплея. В нем разместятся модули для 3D-распознавания лиц пользователей. Ранее такая функция была только у iPhone X.

Финальный дизайн Xiaomi Mi8 и фитнес-браслета Mi Band 3 раскрыли за пару дней до анонса

Несмотря на общий цвет корпуса, передняя сторона смартфона у всех моделей — черная. Кроме того, сзади можно заметить сканер отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что аппарат оснастят встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором. Скорее всего, им оснастят улучшенную версию аппарата под названием Mi8 SE (Special Edition).

К ожидаемым техническим характеристикам Mi8 относится процессор Snapdragon 845, OLED-экран, 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Основная камера двойная, на 20 Мп (f/1.7) и 16 Мп (f/2.0). Разрешение фронтального модуля — 16 Мп.

Ориентировочная стоимость начальной версии аппарата — 469 долларов.

Финальный дизайн Xiaomi Mi8 и фитнес-браслета Mi Band 3 раскрыли за пару дней до анонса
Xiaomi Mi Band 3

В Сети также появилась «живая» фотография обновленного фитнес-браслета Mi Band 3. Ранее сообщалось, что гаджет получит OLED-дисплей с поддержкой жестов управления системой, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также Bluetooth 4.2 и NFC-модуль.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая компания Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Mi8. На мероприятии также анонсируют фитнес-браслет Mi Band 3. За пару дней до презентации качественные...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России создают тритиевую батарейку, которой хватит на 15 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика