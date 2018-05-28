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Объявлены минимальные системные требования Battlefield V
29.05.2018 11:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Electronic Arts рассекретила минимальные системные требования шутера Battlefield V. Согласно информации, опубликованной на странице игры в сервисе Origin, они ничем не отличаются от требований прошлогоднего Battlefield 1.
Минимальные требования:
Действие Battlefield V разворачивается во времена Второй Мировой войны. Сюжетная кампания представляет собой «Военные истории» В частности, в одном из эпизодов будет рассказана история юного бойца норвежского сопротивления, разворачивающуюся в период немецкой оккупации.
Что касается мультиплеера, то заявлено о том, что в игре будут представлены как классические режимы, так и новые и измененные. Так, например, в Battlefield V вернутся видоизмененные «Операции», в которых результаты сражения на предыдущей карте будут влиять на боевые действия в следующей карте.
Еще игра порадует кооперативным режимом, в котором четырем игрокам предстоит выполнять задания в тылу противника.
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Компания Electronic Arts рассекретила минимальные системные требования шутера Battlefield V. Согласно...
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