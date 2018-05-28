Объявлены минимальные системные требования Battlefield V

Компания Electronic Arts рассекретила минимальные системные требования шутера Battlefield V. Согласно информации, опубликованной на странице игры в сервисе Origin, они ничем не отличаются от требований прошлогоднего Battlefield 1.

Минимальные требования:

ОС: 64-битная Windows 7 или более поздняя;

Процессор: AMD FX-6350 или Intel Core i5-6600K;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon HD 7850 или NVIDIA GeForce GTX 660;

Свободное место на накопителе: 50 ГБ.

Действие Battlefield V разворачивается во времена Второй Мировой войны. Сюжетная кампания представляет собой «Военные истории» В частности, в одном из эпизодов будет рассказана история юного бойца норвежского сопротивления, разворачивающуюся в период немецкой оккупации.





Что касается мультиплеера, то заявлено о том, что в игре будут представлены как классические режимы, так и новые и измененные. Так, например, в Battlefield V вернутся видоизмененные «Операции», в которых результаты сражения на предыдущей карте будут влиять на боевые действия в следующей карте.

Еще игра порадует кооперативным режимом, в котором четырем игрокам предстоит выполнять задания в тылу противника.