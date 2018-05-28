Новые смартфоны Google получат полноэкранный дизайн

В Сети появились фотографии защитных стекол для грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3.

Согласно утечке, оба аппарата порадуют полноэкранным дизайном. Однако оригинальный Pixel 3 будет иметь обычный экран без выемки и в верхней части, тогда как более продвинутый Pixel 3 XL будет похож на iPhone X. Не исключено, что старшей модели также достанется 3D-сканера лица.

В нижней части защитных стекол аппаратов присутствует узкая продолговатая прорезь для громкоговорителя или кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.





Еще новинкам приписывают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64 Гб флэш-памяти и продвинутый камеры. Официальный анонс ожидается осенью текущего года.