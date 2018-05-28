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Новые смартфоны Google получат полноэкранный дизайн
29.05.2018 11:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Сети появились фотографии защитных стекол для грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3.
Согласно утечке, оба аппарата порадуют полноэкранным дизайном. Однако оригинальный Pixel 3 будет иметь обычный экран без выемки и в верхней части, тогда как более продвинутый Pixel 3 XL будет похож на iPhone X. Не исключено, что старшей модели также достанется 3D-сканера лица.
В нижней части защитных стекол аппаратов присутствует узкая продолговатая прорезь для громкоговорителя или кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.
Еще новинкам приписывают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64 Гб флэш-памяти и продвинутый камеры. Официальный анонс ожидается осенью текущего года.
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В Сети появились фотографии защитных стекол для грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3. Согласно...
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