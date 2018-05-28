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Новые смартфоны Google получат полноэкранный дизайн

29.05.2018 11:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились фотографии защитных стекол для грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3.

Согласно утечке, оба аппарата порадуют полноэкранным дизайном. Однако оригинальный Pixel 3 будет иметь обычный экран без выемки и в верхней части, тогда как более продвинутый Pixel 3 XL будет похож на iPhone X. Не исключено, что старшей модели также достанется 3D-сканера лица.

В нижней части защитных стекол аппаратов присутствует узкая продолговатая прорезь для громкоговорителя или кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Новые смартфоны Google получат полноэкранный дизайн

Еще новинкам приписывают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64 Гб флэш-памяти и продвинутый камеры. Официальный анонс ожидается осенью текущего года.

 
 
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В Сети появились фотографии защитных стекол для грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3. Согласно...
 
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