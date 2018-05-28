Apple отказывается от ЖК-экранов для iPhone

В следующем году все смартфоны Apple будут оснащаться OLED-экранами. Новых аппаратов с жидкокристаллическими матрицами больше не будет. Об этом сообщают отраслевые источники.

Также отмечается, что отказ от ЖК-дисплеев сильно ударит по показателям компании JDI, которая является крупнейшим поставщиком данной продукции для iPhone.

Это также означает, что Apple придется искать новых производителей OLED-панелей, которые способны поставить необходимое количество дисплеев. На данный момент компания сотрудничает с южнокорейской Samsung и скоро начнет получать экраны от LG, которая получила от Apple инвестиции на запуск производственных мощностей для соответствующей продукции.





В этом году Apple выпустит три новых смартфона, два из которых будут оснащены OLED-матрицами.