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Apple отказывается от ЖК-экранов для iPhone
29.05.2018 11:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В следующем году все смартфоны Apple будут оснащаться OLED-экранами. Новых аппаратов с жидкокристаллическими матрицами больше не будет. Об этом сообщают отраслевые источники.
Также отмечается, что отказ от ЖК-дисплеев сильно ударит по показателям компании JDI, которая является крупнейшим поставщиком данной продукции для iPhone.
Это также означает, что Apple придется искать новых производителей OLED-панелей, которые способны поставить необходимое количество дисплеев. На данный момент компания сотрудничает с южнокорейской Samsung и скоро начнет получать экраны от LG, которая получила от Apple инвестиции на запуск производственных мощностей для соответствующей продукции.
В этом году Apple выпустит три новых смартфона, два из которых будут оснащены OLED-матрицами.
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В следующем году все смартфоны Apple будут оснащаться OLED-экранами. Новых аппаратов с...
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