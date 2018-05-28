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Браслет Xiaomi Mi Band 3 стоимостью $26 дебютирует 31 мая

29.05.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Китайская компания Xiaomi официально подтвердила, что презентация фитнес-браслета Mi Band 3 состоится 31 мая.

В апреле гаджет был замечен на руке главы Xiaomi Лэя Цзюна. Однако тогда устройству не придали особого значения из-за сходства с Mi Band 2. На днях же руководитель лично подтвердил, что это была модель нового поколения.

Браслет Xiaomi Mi Band 3 стоимостью дебютирует 31 мая

По слухам, Mi Band 3 получит сенсорный OLED-экран с поддержкой жестов и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Кроме того, гаджет может стать первым в мире браслетом, оснащенным встроенной SIM-картой (eSIM) и модулем NFC.

Стоимость Xiaomi Mi Band 3, по слухам, составит всего $26.

 
 
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Китайская компания Xiaomi официально подтвердила, что презентация фитнес-браслета Mi Band 3 состоится 31...
 
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