Представлены три новых недорогих смартфона Nokia

Компания HMD Global на презентации в Москве анонсировала три новых смартфона — Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1. Гаджеты отличает внимательное отношение к дизайну и относительно невысокая цена.





Nokia 5.1

Аппарат выполнен из прочного алюминия 6000-й серии. Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — Full HD+, соотношение сторон — 18:9. Процессором выступил MediaTek Helio P18. Оперативной памяти в зависимости от версии может быть 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ. Основная камера одинарная, на 16 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный.



Фото: The Verge



Фото: The Verge

В продажу аппарат поступит в июле по цене в 189 евро (2/16 ГБ) и 219 евро (3/32 ГБ). Отметим, что смартфон входит в программу Android One и оснащается аккумулятором на 2960 мА·ч.

Nokia 3.1

Гаджет оснащается 5,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+. Процессор — MediaTek 6750, оперативной памяти — 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп.



Фото: The Verge



Фото: The Verge

Смартфон также входит в программу Android One и оборудуется встроенным аккумулятором на 2990 мА·ч. Корпус выполнен из алюминия.

Старт продаж намечен на июнь. Цена модели на 2/16 ГБ — 139 евро, 3/32 ГБ — 169 евро.

Nokia 2.1

Самый базовый вариант с 5,5-дюймовым дисплеем HD-разрешения, процессором Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянного хранилища. Основная камера — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Важно, что аппарат базируется на операционной системе Android Go.









В продажу аппарат поступит в июле по цене в 115 долларов.

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