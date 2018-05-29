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Forbes назвал пятерку самых дорогих брендов в мире

30.05.2018 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Forbes назвал самые дорогие бренды в мире. Первые пять мест заняли IT-компании, пишет PhoneArena.

Forbes назвал пятерку самых дорогих брендов в мире

Рейтинг основан на доходах компаний в течение трех лет. После вычисляется коэффициент цены/прибыли (PE ratio) — финансовый показатель, равный отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Этот показатель умножается на доходы компании, и результат этой операции используется для ранжирования компаний в списке.

Первое место заняла компания Apple с показателем в 182,8 миллиарда долларов (на 8% больше, чем в прошлом году). На второй позиции Google с 132,1 миллиардами (на 30% больше в сравнении с прошлым годом). Третья и четвертая строчки у Microsoft и Facebook — соответственно 104,9 и 94,8 миллиарда долларов. Пятое место у Amazon — 70,9 миллиарда долларов.

Отметим, что компания Samsung оказалось лишь на седьмой строчке. Huawei — на 79 позиции. Обозреватель PhoneArena отмечает, что это единственная китайская компания в топ-100.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
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Forbes назвал самые дорогие бренды в мире. Первые пять мест заняли IT-компании, пишет PhoneArena.
 
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