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В Помпеях нашли скелет "исключительно невезучего" мужчины

30.05.2018 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время раскопок в итальянских Помпеях археологи обнаружили необычный скелет мужчины. Спасаясь от извержения вулкана, он оказался придавлен 300-килограммовой каменной глыбой.

В Помпеях нашли скелет "исключительно невезучего" мужчины
Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

Катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.

Первой находкой стал скелет мужчины старше 30 лет, обнаруженный в руинах дома на высоте первого этажа. По предварительным данным, он пережил первый этап извержения, когда улицы покрылись слоем пепла. Он искал спасения от пирокластических потоков — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, которые образовались при извержении.

Здесь на него упал огромный каменный блок массой около 300 килограммов. Специалисты полагают, что это был дверной косяк, который придавил его голову и верхнюю часть грудной клетки. Череп мужчины археологи не нашли до сих пор.

В Помпеях нашли скелет "исключительно невезучего" мужчины
Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com
В Помпеях нашли скелет "исключительно невезучего" мужчины
Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

Предварительный анализ показал, что на его голени остались следы инфекции. Возможно, именно это помешало ему спастись при первых признаках извержения.

«Это исключительная находка, — рассказал Массимо Осанна, генеральный директор археологического парка Помпеев. — Она напоминает нам о похожем случае: скелете, найденном в доме. Это был хромой человек, он не смог спастись и остался один на один с извержением».

 
 
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Во время раскопок в итальянских Помпеях археологи обнаружили необычный скелет мужчины. Спасаясь от извержения вулкана, он оказался придавлен 300-килограммовой...
 
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