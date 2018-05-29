Опубликовано фото секретной российской подлодки с неизвестным оборудованием

Фотографии секретной подводной лодки «Подмосковье» с неизвестным оборудованием на палубе были опубликованы в Twitter-аккаунте H I Sutton, посвященном военной истории и аналитике.

Возможно, необычное оборудование предназначено для глубоководных подлодок проекта 18 270 «Бестер». Эти субмарины используются для спасения экипажей аварийных субмарин на глубине до 720 метров. Одновременно «Бестер» может поднять на поверхность до 22 моряков.

«Подмосковье» — подлодка, о которой почти ничего неизвестно. Это бывший ракетный крейсер стратегического назначения БС-64. Его перестроили по проекту 09787 (Delta-IV Stretch) для работы с атомными глубоководными станциями (АГС) и необитаемыми подводными аппаратами в интересах сверхсекретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России.

Какое именно оборудование установлено на подлодке, не разглашается. Из попавших в Сеть сведений известно, что в 2002 году из К-64 был вырезан отсек с ракетными шахтами. На их место установили специальный отсек с оборудованием и жилыми помещениями от подводной лодки БС-411 «Оренбург», которая в прошлом использовалась как носитель атомных глубоководных аппаратов.

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