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Bethesda намекает на скорый анонс, связанный с Fallout

30.05.2018 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bethesda опубликовала картинку-дразнилку с сообщением Please Stand By, которая намекает на некий анонс, связанный с серией Fallout.

Ранее появились слухи о том, что Bethesda планирует перенести Fallout 4 на приставку Nintendo Switch, а также может работать над ремастером New Vegas или полноценным New Vegas 2.

Оригинальный Fallout 4 вышел в ноябре 2015 года. Затем для игры было выпущено еще три дополнения.

Bethesda намекает на скорый анонс, связанный с Fallout

Действие Fallout 4 происходит в постапокалиптическом Бостоне и его окрестностях. Америка пережила ядерную катастрофу, но мир изменился. Выжившие приспосабливаются к нему как могут. Для этого в игре есть глубокая система персонализации: можно изменять навыки персонажа, мастерить любое оружие, строить дома и целые города.

 
 
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Компания Bethesda опубликовала картинку-дразнилку с сообщением Please Stand By, которая намекает на некий...
 
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