Bethesda намекает на скорый анонс, связанный с Fallout

Компания Bethesda опубликовала картинку-дразнилку с сообщением Please Stand By, которая намекает на некий анонс, связанный с серией Fallout.

Ранее появились слухи о том, что Bethesda планирует перенести Fallout 4 на приставку Nintendo Switch, а также может работать над ремастером New Vegas или полноценным New Vegas 2.

Оригинальный Fallout 4 вышел в ноябре 2015 года. Затем для игры было выпущено еще три дополнения.





Действие Fallout 4 происходит в постапокалиптическом Бостоне и его окрестностях. Америка пережила ядерную катастрофу, но мир изменился. Выжившие приспосабливаются к нему как могут. Для этого в игре есть глубокая система персонализации: можно изменять навыки персонажа, мастерить любое оружие, строить дома и целые города.