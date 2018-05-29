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Sony анонсировала распродажу «Время играть»

30.05.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Sony анонсировала распродажу «Время играть»

Компания Sony анонсировала акцию «Время играть», в рамках которой многие игры и аксессуары для PlayStation 4 можно будет приобрести со скидкой. Пройдет она с 8 по 18 июня.

На данный момент подтверждены следующие предложения:

  • Стартовый набор PlayStation VR с игрой на выбор — 19 999 рублей;
  • DualShock 4 — 2999 рублей;
  • God of War (2018) — 2899 рублей;
  • Gran Turismo Sport — 1199 рублей;
  • Shadow of the Colossus — 1199 рублей;
  • Uncharted: The Lost Legacy — 1199 рублей;
  • Полное издание Horizon Zero Dawn — 1799 рублей;
  • Uncharted 4: A Thief's End — 1199 рублей;
  • Игры для PlayStation VR — по 1199 рублей.

Также компания предлагает оформить годовую подписку PlayStation Plus со скидкой 25% (2925 рублей). Акция действует по 8 июня.

 
 
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Компания Sony анонсировала акцию «Время играть», в рамках которой многие игры и...
 
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