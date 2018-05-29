Sony анонсировала распродажу «Время играть»

Компания Sony анонсировала акцию «Время играть», в рамках которой многие игры и аксессуары для PlayStation 4 можно будет приобрести со скидкой. Пройдет она с 8 по 18 июня.

На данный момент подтверждены следующие предложения:

Стартовый набор PlayStation VR с игрой на выбор — 19 999 рублей;

DualShock 4 — 2999 рублей;

God of War (2018) — 2899 рублей;

Gran Turismo Sport — 1199 рублей;

Shadow of the Colossus — 1199 рублей;

Uncharted: The Lost Legacy — 1199 рублей;

Полное издание Horizon Zero Dawn — 1799 рублей;

Uncharted 4: A Thief's End — 1199 рублей;

Игры для PlayStation VR — по 1199 рублей.

Также компания предлагает оформить годовую подписку PlayStation Plus со скидкой 25% (2925 рублей). Акция действует по 8 июня.