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Sony анонсировала распродажу «Время играть»
30.05.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony анонсировала акцию «Время играть», в рамках которой многие игры и аксессуары для PlayStation 4 можно будет приобрести со скидкой. Пройдет она с 8 по 18 июня.
На данный момент подтверждены следующие предложения:
Также компания предлагает оформить годовую подписку PlayStation Plus со скидкой 25% (2925 рублей). Акция действует по 8 июня.
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Компания Sony анонсировала акцию «Время играть», в рамках которой многие игры и...
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