Австралиец потребовал от Google и Facebook 7,6 миллиарда евро

Австралиец Макс Шремс подал иски против компаний Google и Facebook, потребовав от них 7,6 миллиарда евро за принуждение пользователей к согласию на предоставление личных данных.

Иск был подал спустя несколько дней после вступления в силу новых правил Евросоюза по обработке и защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), согласно которым интернет-компании должны получить согласие каждого пользователя на обработку его персональных данных. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20 миллионов евро или 4% от годового оборота.





По мнению Шремса, упомянутые компании заставляют пользователей подписать разрешение, в противном случаем им будет ограничен доступ к сервисам, что является нарушением требований GDPR.

Шремс потребовал от Google 3,7 миллиарда евро, а также по 1,3 миллиарда евро от Facebook, Instagram и WhatsApp. Представители компаний заявляют, что действуют в рамках GDPR.