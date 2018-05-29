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«Яндекс» представил умную колонку стоимостью 9990 рублей

30.05.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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«Яндекс» представила умную колонку под названием «Яндекс.Станция». Это первое устройство, которое компания спроектировал самостоятельно, говорится в официальном сообщении.

Внешне «Станция» напоминает музыкальную колонку. Она умеет проигрывать музыку, а при подключении к телевизору способна находить и показывать видео, сериалы и кино. «Станцией» управляет «Алиса», которая ловит поручения пользователя на лету. Ее можно попросить, например, поставить ребенку сказку, завести будильник, поискать информацию в интернете и напомнить о запланированных делах.

Гаджет располагает сразу семью микрофонами. Вместе они образуют микрофонную матрицу — она позволяет «Станции» расслышать пользователя даже с другого конца комнаты. Устройство определяет, откуда идет голос, и отсекает все посторонние звуки.

У «Станции» есть два режима распознавания речи, фоновый и основной. В фоновом режиме она реагирует только на слова-активаторы, а все остальное пропускает мимо ушей. Если слово-активатор прозвучало, «Станция» понимает, что пользователь обращаетесь к ней, и переключается в полноценный режим распознавания.

Микрофонную матрицу можно отключить одной кнопкой. Если кнопка нажата, «Станция» не слышит ничего, даже слов-активаторов, — ее микрофоны обесточены.

Также платформа оснащена тремя динамиками суммарной мощностью в 50 ватт и двумя пассивными излучателями и умеет работать в стереорежиме. Для аудиофилов предусмотрена возможность снять кожух, чтобы звук воспроизводился без искажений.

Яндекс.Станция вскоре поступит в продажу по цене 9990 рублей. Покупатели устройства получат в подарок год бесплатной «Яндекс.Музыки», возможность смотреть фильмы без рекламы на «КиноПоиске» и другие бонусы подписки «Яндекс.Плюс», а также три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

 
 
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