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Представлены недорогие смартфоны Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1

30.05.2018 09:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания HMD Global представила сразу три новых смартфона. Это Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1.

Nokia 2.1 располагает 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей, процессором Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флэш-памяти, 8-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 8 Go Edition, а питается от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч.

Представлены недорогие смартфоны Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1

Nokia 3.1 имеет 5,2-дюймовый экран с разрешением 1440 х 720 пикселей, процессор MediaTek MT6750, 2/3 ГБ оперативной памяти, 16/32 ГБ флэш-памяти, 13- и 5-мегапиксельную камеры, а также аккумулятор емкостью 2990 мАч. В качестве ОС установлена Android 8.1.

Представлены недорогие смартфоны Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1

Nokia 5.1 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей, процессором MediaTek Helio P10, 2/3 ГБ оперативной памяти, 16/32 ГБ флэш-памяти, 16- и 8-мегапиксельной камерами, а также аккумулятором на 2970 мАч.

Стоимость Nokia 2.1 составляет $115, Nokia 3.1 – $160, Nokia 5.1 – $220.

 
 
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Компания HMD Global представила сразу три новых смартфона. Это Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1. Nokia 2.1 располагает...
 
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