Анонсирована новая часть Fallout

Компания Bethesda официально анонсировала игру под названием Fallout 76. Согласно информации редактора Kotaku Джейсона Шрейера, в ней будут своеобразные онлайн-элементы, однако никаких деталей пока нет, пишет DTF .





Разработчиком, по данным Шрейера, выступают сразу два подразделения Bethesda Game Studios — главный офис в штате Мэриленд и отдел в Остине, ранее известный как Battlecry Studios, сотрудники которого помогали с созданием Doom 2016 года.

Убежище 76, расположенное в штате Вирджиния, упоминалось в дополнении Mothership Zeta к Fallout 3 и в Fallout 4, но не появлялось ни в одной игре серии. Оно было рассчитано на 500 человек и входило в группу из 17 «контрольных» убежищ, которые должны были быть «образцами» для сравнения с другими, то есть никаких экспериментов над обитателями здесь не проходило.

По плану убежище должно было быть открыто спустя 20 лет после окончания ядерной войны, после чего все его жители отправились бы во внешний мир для исследования, в отличие от большинства других убежищ.

Bethesda пообещали подробнее рассказать об игре в рамках своей презентации на конференции E3 2018. Трансляция начнётся 11 июня в 4:30 по московскому времени.