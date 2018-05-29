Фотографию деревянного ПТРК опубликовал у себя на странице в Twitter украинский политический аналитик, эксперт-аналитик в области права и политики Роман Давыденко.

Использование надувных или сооруженных из подручных материалов макетов практикуется в разных армиях мира. Украинские военнослужащие не стали исключением и собрали деревянный «Джавелин».

Напомним, что FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов, изготовленных в США. Основной его недостаток — высокая стоимость ракет (около 80 тысяч долларов за снаряд). Украинский аналог такого недостатка не имеет.

Кстати, до вторжения союзников в Нормандию во Второй мировой войне американцы и британцы строили армии манекенов и десантных кораблей на юге Англии, чтобы сбить с толку немецкое командование.