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Украинские военные показали деревянный противотанковый комплекс "Джавелин"
30.05.2018 18:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографию деревянного ПТРК опубликовал у себя на
Использование надувных или сооруженных из подручных материалов макетов практикуется в разных армиях мира. Украинские военнослужащие не стали исключением и собрали деревянный «Джавелин».
Напомним, что FGM-148 Javelin — один из
Кстати, до вторжения союзников в Нормандию во Второй мировой войне американцы и британцы строили армии манекенов и десантных кораблей на юге Англии, чтобы сбить с толку немецкое командование.
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Фотографию деревянного ПТРК опубликовал у себя на странице в Twitter украинский политический аналитик, эксперт-аналитик в области права и политики Роман Давыденко.
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