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Украинские военные показали деревянный противотанковый комплекс "Джавелин"

30.05.2018 18:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Фотографию деревянного ПТРК опубликовал у себя на странице в Twitter украинский политический аналитик, эксперт-аналитик в области права и политики Роман Давыденко.

Использование надувных или сооруженных из подручных материалов макетов практикуется в разных армиях мира. Украинские военнослужащие не стали исключением и собрали деревянный «Джавелин».

Напомним, что FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов, изготовленных в США. Основной его недостаток — высокая стоимость ракет (около 80 тысяч долларов за снаряд). Украинский аналог такого недостатка не имеет.

Кстати, до вторжения союзников в Нормандию во Второй мировой войне американцы и британцы строили армии манекенов и десантных кораблей на юге Англии, чтобы сбить с толку немецкое командование.

Читайте также: Что могут комплексы Javelin, которые США поставили Украине

 
 
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Фотографию деревянного ПТРК опубликовал у себя на странице в Twitter украинский политический аналитик, эксперт-аналитик в области права и политики Роман Давыденко.
 
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