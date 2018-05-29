В работе life:) произошел сбой

Мобильный оператор life:) сообщил о проблемах со связью. На сбои жаловались абоненты из разных регионов Беларуси.





«Сорри, у нас сейчас наблюдаются проблемы со связью: без паники — мы активно работаем над их устранением!» — говорится в сообщении компании.

Судя по записям абонентов в соцсетях, сложности наблюдались со звонками и мобильным интернетом. Проблема затронула жителей Минска, Витебской и Гомельской областей.

Также временные перебои произошли в работе контакт-центра оператора.