ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен Xiaomi Mi8 SE: упрощенная версия флагмана по цене от 240 евро

31.05.2018 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кроме топового Mi8 компания Xiaomi анонсировала и чуть более простую версию гаджета под названием Mi8 SE.

Представлен Xiaomi Mi8 SE: упрощенная версия флагмана по цене от 240 евро

Аппарат получил корпус с более острыми и угловатыми очертаниями и оснащается экраном на 5,88 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2244 на 1080 точек, максимальная яркость — 600 нит, соотношение сторон — 18,7:9, процентное соотношение экрана к остальному корпусу — 86,12%.

Представлен Xiaomi Mi8 SE: упрощенная версия флагмана по цене от 240 евро

Устройство базируется на новом процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 710 (174 тысяч баллов в AnTuTu). Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3120 мАч, есть быстрая зарядка. Основная камера сдвоенная, на 12 и 5 Мп. Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный.

Цена начальной модификации Xiaomi Mi8 SE с 4/64 ГБ памяти составляет 240 евро, 6/64 ГБ — 270 евро.

Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме топового Mi8 компания Xiaomi анонсировала и чуть более простую версию гаджета под названием Mi8 SE.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Абоненты velcom пожаловались на перебои со связью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика