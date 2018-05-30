Представлен Xiaomi Mi8 SE: упрощенная версия флагмана по цене от 240 евро

Кроме топового Mi8 компания Xiaomi анонсировала и чуть более простую версию гаджета под названием Mi8 SE.





Аппарат получил корпус с более острыми и угловатыми очертаниями и оснащается экраном на 5,88 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2244 на 1080 точек, максимальная яркость — 600 нит, соотношение сторон — 18,7:9, процентное соотношение экрана к остальному корпусу — 86,12%.





Устройство базируется на новом процессоре компании Qualcomm — Snapdragon 710 (174 тысяч баллов в AnTuTu). Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3120 мАч, есть быстрая зарядка. Основная камера сдвоенная, на 12 и 5 Мп. Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный.

Цена начальной модификации Xiaomi Mi8 SE с 4/64 ГБ памяти составляет 240 евро, 6/64 ГБ — 270 евро.

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