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Представлен Xiaomi Mi8 SE: упрощенная версия флагмана по цене от 240 евро
31.05.2018 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Кроме
Аппарат получил корпус с более острыми и угловатыми очертаниями и оснащается экраном на 5,88 дюймов. Матрица — AMOLED, разрешение — 2244 на 1080 точек, максимальная яркость — 600 нит, соотношение сторон — 18,7:9, процентное соотношение экрана к остальному корпусу — 86,12%.
Устройство базируется на новом процессоре компании Qualcomm —
Цена начальной модификации Xiaomi Mi8 SE с 4/64 ГБ памяти составляет 240 евро, 6/64 ГБ — 270 евро.
Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Xiaomi:
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Кроме топового Mi8 компания Xiaomi анонсировала и чуть более простую версию гаджета под названием Mi8 SE.
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