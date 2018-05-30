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Абоненты velcom пожаловались на перебои со связью
31.05.2018 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Утром 31 мая некоторые абоненты velcom из Минска в соцсетях рассказали о перебоях со связью. Сложности возникли со звонками и мобильным интернетом в разных районах города.
Масштаб проблемы и ее причины пока неизвестны. «Приносим извинения за временные неудобства, наши специалисты работают над решением проблемы», — говорится в ответе оператора.
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Утром 31 мая некоторые абоненты velcom из Минска в соцсетях рассказали о перебоях со связью. Сложности возникли со звонками и мобильным интернетом в разных...
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