Абоненты velcom пожаловались на перебои со связью

Утром 31 мая некоторые абоненты velcom из Минска в соцсетях рассказали о перебоях со связью. Сложности возникли со звонками и мобильным интернетом в разных районах города.

@by_velcom Велком, работай! 3 г на юго-западе звонки не работают — Куксачёв Николай (@diafragma_by) 31 мая 2018 г.

Это у меня проблемы с телефоном или это проблемы со связью у Велком? — Ekaterina Shebeko (@ShebekoKate) 31 мая 2018 г.

Масштаб проблемы и ее причины пока неизвестны. «Приносим извинения за временные неудобства, наши специалисты работают над решением проблемы», — говорится в ответе оператора.