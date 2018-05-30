Официально: Xiaomi представила флагман Mi8

Компания Xiaomi провела презентацию, на которой показала новый флагманский смартфон — Mi8.





Xiaomi Mi8 получил корпус из стекла. На задней стороне аппарата располагается сканер отпечатков пальцев. В версии Mi8 Explorer Edition еще один дактилоскопический сенсор встроили прямо в дисплей. Эта версия получила полупрозрачную заднюю панель.

Компания утверждает, что он работает быстрее чем на конкурирующем гаджете от компании Vivo — X21.





Диагональ AMOLED-дисплея устройства составляет 6,21 дюймов, соотношение сторон — 18,7:9. Максимальная яркость — 600 нит, есть полная поддержка цветового охвата DCI-P3. Разрешение — Full HD+ (2248 на 1080 пикселей). Соотношение панели к остальному корпусу — 88,5%.









В верхней части экрана есть вырез. В нем располагаются датчики распознавания лиц пользователей. В версии Explorer Edition они дополняются ИК-излучателем для 3D-сканирования, как в iPhone X. Производитель не постеснялся назвать технологию в точности, как в топовом аппарате Apple — Face ID.

Процессором новинки выступает Snapdragon 845 (301 тысяча баллов в AnTuTu), оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. Объем постоянного хранилища — 64 и 128 ГБ, его можно расширить картами microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3300 мАч. (поддерживается быстрая зарядка). Операционная система — Android 8 Oreo с оболочкой MIUI 10.





Основная камера на задней стороне девайса сдвоенная, разрешение обоих модулей — 12 Мп. Первый модуль — Sony IMX363 (f/1.8), второй — Samsung SK53M3 (f/2.4). В рейтинге авторитетного ресурса сравнения камер в смартфонах DxOmark Mi8 набрал 105 баллов. Разрешение фронтального модуля — 20 Мп. Есть поддержка ИИ для создания лучших снимков.

Физические размеры смартфона составляют 154,9×74,8×7,6 мм, вес — 175 граммов.

За версию с 8/128 ГБ памяти в Китае попросят 577 долларов.

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