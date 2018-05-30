В минской школе тестируют систему распознавания лиц

В одной из школ Минска проводят испытания системы безопасности, основанной на распознавании лиц учеников. Установленные на территории учебного заведения «умные» камеры обеспечивают точность распознования по принципу «свой-чужой» до 98 процентов, считают учеников, а также уведомляют родителей о приходе и уходе ребенка со школы, передает БелТА .

Разработчиком платформы выступила ИТ-компания Synesis. Искусственный интеллект пользуется базой данных учеников, а для увеличения точности распознавания собирает и запоминает информацию об их внешнем виде и любых изменениях в нем.

По мнению директора Synesis Сергея Поблагуева, успешное испытание данного пилотного проекта может повлечь за собой старт масштабной программы, основанной на аналогичной системе. Например, сейчас государство проводит конкурс по выбору оператора для республиканской системы мониторинга общественной безопасности.