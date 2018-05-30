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"Дороже, чем танк". Эксперт раскритиковал российскую БМПТ "Терминатор"

31.05.2018 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российская армия перевооружается на боевые машины поддержки танков «Терминатор», десять таких машин скоро поступят на испытания в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Однако эти боевые машины не так хороши, как их рекламируют. Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, рассказал Газете.Ru, что не так с «Терминатором».

"Дороже, чем танк". Эксперт раскритиковал российскую БМПТ "Терминатор"
БМПТ. Фото: dogswar.ru

Чтобы своевременно обнаруживать танкоопасные цели, прежде всего противотанковые комплексы — как носимые, так и мобильные, — БМПТ необходимо обладать развитыми и с лучшими характеристиками, чем у танков, средствами разведки. Но, по мнению Мураховского, по своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превосходят средства наблюдения и управления огнем тех же танков.

«То есть мы получаем машину равно с теми же возможностями: панорамный прицел, тепловизионный модуль и так далее, — что и у основного боевого танка», — отмечает Виктор Мураховский.

Кроме того, танк по огневой мощи существенно превосходит БМПТ благодаря тому, что вооружен 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и противотанковыми ракетами, запускаемыми через ствол. К слову, эти ракеты находятся внутри забронированного пространства в отличие от БМПТ, где эти изделия размещены открыто. Еще одним серьезным недостатком эксперт видит то, что БМПТ существенно дороже танка.

Место «Терминатора» в бою также не определено. Виктор Мураховский считает, что, поскольку БМПТ предназначена для противоборства с противником на поле боя в условиях визуальной видимости, желательно проверить это на двусторонних учениях с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения для всех задействованных средств.

Но такой возможности у российской армии сегодня нет. Необходимое оборудование производится в Германии, однако из-за санкций приобрести его очень сложно.

 
 
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Российская армия перевооружается на боевые машины поддержки танков «Терминатор», десять таких машин скоро поступят на испытания в 90-ю гвардейскую танковую...
 
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