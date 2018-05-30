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Xiaomi представила свой самый большой телевизор

31.05.2018 14:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой анонсировала много новых гаджетов. Среди них оказался и телевизор с рекордной для компании диагональю экрана, пишет Gizmochina.

Xiaomi представила свой самый большой телевизор

Mi TV 4 оснащается 75-дюймовой панелью, толщина корпуса при этом не превышает 11,4 миллиметра. Разрешение LCD-панели — 4K. Аппарат также оснастили 4-ядерным процессором частотой в 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенного хранилища и видеочипом Maki-T830.

Есть также технологии улучшения звука Dolby и DTS-HD, 2-диапазонный Wi-Fi и Bluetooth. Телевизором можно управлять голосовыми командами. В Китае за Mi TV 4 с экраном на 75 дюймов попросят 1405 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры:

 
 
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Сегодня компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой анонсировала много новых гаджетов. Среди них оказался и телевизор с рекордной для компании...
 
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