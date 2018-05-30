В июне пользователи PlayStation 4 получат бесплатно стратегию XCOM 2

Sony публиковала список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, которые будут доступны в июне.

Обладатели PlayStation 4 получат платформенную гонку Trials Fusion и тактическую стратегию XCOM 2. Для пользователей PlayStation 3 компания приготовила тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier и аркадную гонку Zombie Driver HD. А обладатели PS Vita получат головоломку Squares и платформер Atomic Ninjas.





Также компания предлагает оформить годовую подписку PlayStation Plus со скидкой 25% (2925 рублей). Акция действует по 8 июня.

Напомним, что с 8 марта 2019 года в ежемесячную подборку сервиса перестанут входить игры для PlayStation 3 и PlayStation Vita – компания планирует полностью сосредоточиться на играх для PlayStation 4.