Анонсирована многопользовательская игра Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала игру Fallout 76. Полноценная презентация проекта состоится 11 июня в рамках выставки E3 2018, а пока разработчики предлагают посмотреть дебютный трейлер.

По слухам, Fallout 76 является экспериментальной постапокалиптической игрой компании, которая представляет собой онлайновое выживание с ролевыми элементами, напоминающее Rust и DayZ.

Изначально Bethesda хотела выпустить мультиплеерную версию Fallout 4, но со временем проект эволюционировал до многопользовательской онлайновой игры с сервисными элементами.

События Fallout 76 разворачиваются спустя 20 лет после ядерной катастрофы. Игрокам предстоит развивать базу и выживать, выполняя квесты и сюжетные задания.