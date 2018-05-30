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Анонсирована многопользовательская игра Fallout 76
31.05.2018 10:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Bethesda анонсировала игру Fallout 76. Полноценная презентация проекта состоится 11 июня в рамках выставки E3 2018, а пока разработчики предлагают посмотреть дебютный трейлер.
По слухам, Fallout 76 является экспериментальной постапокалиптической игрой компании, которая представляет собой онлайновое выживание с ролевыми элементами, напоминающее Rust и DayZ.
Изначально Bethesda хотела выпустить мультиплеерную версию Fallout 4, но со временем проект эволюционировал до многопользовательской онлайновой игры с сервисными элементами.
События Fallout 76 разворачиваются спустя 20 лет после ядерной катастрофы. Игрокам предстоит развивать базу и выживать, выполняя квесты и сюжетные задания.
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Компания Bethesda анонсировала игру Fallout 76. Полноценная презентация проекта состоится 11 июня в рамках...
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