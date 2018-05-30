﻿ National Interest назвал лучший российский истребитель (и это не Су-57). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

National Interest назвал лучший российский истребитель (и это не Су-57)

31.05.2018 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский журнал National Interest сравнил истребители российские истребители Су-35С и Су-57. Су-35 создавался как истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, он также обладает мощными возможностями для нанесения ударов по наземным целям.

National Interest назвал лучший российский истребитель (и это не Су-57)
Фото: army.lv

Издание утверждает, что Су-35С оказался настолько хорош, что многие российские военачальники засомневались в необходимости тратить время и деньги на Су-57. Говоря о Су-57 эксперты журнала отмечают, что планер истребителя стал самым серьезным усовершенствованием, потому что он обладает некоторыми характеристиками малозаметности. При этом у самолета довольно мало усовершенствований в авионике. Например, новую активную фазированную антенную решетку и новую антенну диапазона сверхвысоких частот для РЛС «Белка» конструкторы взяли Су-35. В остальном же у Су-57 такие же приборы обнаружения и оружие, как и предшественников.

National Interest назвал лучший российский истребитель (и это не Су-57)
Су-57. Изображение YouTube.

Даже мощные двигатели Су-57 АЛ-41Ф1 компании «Сатурн» с форсажной камерой, и те являются модификацией двигателей Су-35 АЛ-41Ф1С. Больше возможностей С-30 получит только когда будут созданы и испытаны турбины под названием «изделие 30».
«Российские военные прекрасно понимают, что первая версия Су-57 не даст особых преимуществ по сравнению с Су-35. Москва намерена закупить всего 12 самолетов Су-57 с двигателями АЛ-41Ф1», — говорится в статье.

В качестве преимущества истребителей четвертого поколения аналитик отмечают их адаптивность. Также гораздо легче проводить модернизацию, поскольку нет конструкторских ограничений по обводам корпуса самолета.

Еще один фактор в пользу четвертого поколения — развитие систем обнаружения, которые к 2030 году буду гораздо лучше справляться с поиском самолетов-невидимок. Поэтому Москве в будущем нет смысла тратить деньги на стелс-технологии, которые будут давать все меньше отдачи.

Например, компания «Боинг» и ВМС США утверждают, что версия «Блок III» самолета F/A-18E/F сможет засекать самолеты-невидимки противника при помощи системы инфракрасного поиска и слежения. Поэтому можно предположить, что Су-57 ждут не особенно радужные перспективы.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский журнал National Interest сравнил истребители российские истребители Су-35С и Су-57. Су-35 создавался как истребитель, предназначенный для завоевания господства...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi представила свой самый большой телевизор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика