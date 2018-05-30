National Interest назвал лучший российский истребитель (и это не Су-57)

Американский журнал National Interest сравнил истребители российские истребители Су-35С и Су-57. Су-35 создавался как истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, он также обладает мощными возможностями для нанесения ударов по наземным целям.



Фото: army.lv

Издание утверждает, что Су-35С оказался настолько хорош, что многие российские военачальники засомневались в необходимости тратить время и деньги на Су-57. Говоря о Су-57 эксперты журнала отмечают, что планер истребителя стал самым серьезным усовершенствованием, потому что он обладает некоторыми характеристиками малозаметности. При этом у самолета довольно мало усовершенствований в авионике. Например, новую активную фазированную антенную решетку и новую антенну диапазона сверхвысоких частот для РЛС «Белка» конструкторы взяли Су-35. В остальном же у Су-57 такие же приборы обнаружения и оружие, как и предшественников.



Су-57. Изображение YouTube.

Даже мощные двигатели Су-57 АЛ-41Ф1 компании «Сатурн» с форсажной камерой, и те являются модификацией двигателей Су-35 АЛ-41Ф1С. Больше возможностей С-30 получит только когда будут созданы и испытаны турбины под названием «изделие 30».

«Российские военные прекрасно понимают, что первая версия Су-57 не даст особых преимуществ по сравнению с Су-35. Москва намерена закупить всего 12 самолетов Су-57 с двигателями АЛ-41Ф1», — говорится в статье.

В качестве преимущества истребителей четвертого поколения аналитик отмечают их адаптивность. Также гораздо легче проводить модернизацию, поскольку нет конструкторских ограничений по обводам корпуса самолета.

Еще один фактор в пользу четвертого поколения — развитие систем обнаружения, которые к 2030 году буду гораздо лучше справляться с поиском самолетов-невидимок. Поэтому Москве в будущем нет смысла тратить деньги на стелс-технологии, которые будут давать все меньше отдачи.

Например, компания «Боинг» и ВМС США утверждают, что версия «Блок III» самолета F/A-18E/F сможет засекать самолеты-невидимки противника при помощи системы инфракрасного поиска и слежения. Поэтому можно предположить, что Су-57 ждут не особенно радужные перспективы.