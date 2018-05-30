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Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

31.05.2018 17:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно Samsung представила два новых смартфона — Galaxy J6 и Galaxy J8. Оба гаджета являются начальными решениями производителя, но готовы предложить некоторые функции намного более дорогих флагманских устройств. Мы уже успели протестировать аппараты и готовы рассказать, смогут ли они конкурировать с более доступными смартфонами китайских компаний.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Аппаратами удобно пользоваться одной рукой

Оба смартфона выглядят как братья-близнецы и различаются лишь габаритами за счет увеличенного экрана Galaxy J8. Принадлежность к начальной серии аппаратов производителя выдает материал корпуса — устройства изготавливаются из пластика.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8
Galaxy J8 (слева) и Galaxy J6

Большим минусом это назвать не получается — благодаря пластику аппараты почти не собирают следов от отпечатков пальцев. В ладони за счет относительно небольшой толщины и скругленных краев смартфоны также лежат удобно.

Под основными камерами, как и в топовых Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, располагаются сканеры отпечатков пальцев, но разблокировать новинки можно и через распознавание лица.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

При достаточном количестве света режим срабатывает достаточно быстро, пускай и не моментально. К сожалению, про разблокировку сканированием лица в ночное время этого сказать нельзя.

К особенностям Galaxy J6 и J8 относятся мультимедийные динамики, расположившиеся в верхней части правой грани аппаратов. Благодаря такому расположению их сложно закрыть рукой во время игры или просмотре фильма.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Еще один плюс — раздельные слоты для двух nanoSIM-карт и карточек памяти формата microSD. Для любителей делать селфи-снимки в смартфонах предусмотрели выделенные фронтальные вспышки.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Спорные дисплеи

В Galaxy J6 используется 5,6-дюймовый экран, в J8 — 6-дюймовый. К плюсам панелей относится технология их изготовления — Super AMOLED.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Благодаря этому изображение смотрится ярко и насыщенно, белый цвет при прямом взгляде не уходит в другие оттенки, черный радует глубиной. При желании настроить дисплеи на отображение более спокойных оттенков можно в настройках.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Из минусов — HD-разрешение (1480 на 720 пикселей). Если в младшем Galaxy J6 зернистость не сильно бросается в глаза, то в Galaxy J8 отдельные точки видны даже при обычном повседневном использовании. Это немного раздражает. Кроме того, под углом экраны начинают заметно «зеленить», и программными способами исправить это нельзя.

Производительность — самый большой недостаток смартфонов

По характеристикам Galaxy J6 и J8 повторяют более дорогие Galaxy A6 и A6+, которые недавно побывали у нас на обзоре. Полные спецификации смартфонов приведены в таблице ниже:

Смартфон Galaxy J6 Galaxy J8
Дисплей 5,6 дюйма, 1480×720 пикселей, Super AMOLED 6 дюймов, 1480×1080 пикселей, Super AMOLED
Процессор Exynos 7870, 8 ядер, 1,6 ГГц Snapdragon 450, 8 ядер, 1,8 ГГц
RAM/ROM 3/32 ГБ, microSD до 256 ГБ 3/32 ГБ, microSD до 256 ГБ
Камера 13 Мп, f/1.9 16 Мп, f/1.7 + 5 Мп, f/1.9
Фронтальная камера 8 Мп, f/1.9, вспышка 16 Мп, f/1.9, вспышка
Аккумулятор 3000 мА·ч 3500 мА·ч

Назвать Galaxy J6 и J8 производительными гаджетами нельзя — в бенчмарке AnTuTu они набирают около 60 и 70 тысяч баллов. Для сравнения: Xiaomi Redmi Note 5 (читайте наш полный обзор) в этом же тесте набирает свыше 100 тысяч баллов.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8
Galaxy J6
Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8
Galaxy J8

Этого хватает для более и менее комфортной работы с интерфейсом (хотя при прокрутке списка программ или вызове шторки лаги иногда встречаются), но о комфортном гейминге в «тяжелых» играх можно забыть.

Galaxy J6 в WOT Blitz на максимальных настройках выдает около 15−20 fps. С более простыми казуальными проектами проблем нет, но ни о каком запасе по мощности на будущее говорить не приходится.

При этом отметим, что даже под нагрузкой (например, при загрузке приложений из Google Play) смартфоны практически не нагреваются. Кроме того, оба гаджета работают на операционной системе Android 8 Oreo.

Отличная автономность

Емкость аккумуляторов Galaxy J6 и Galaxy J8 составляет 3000 и 3500 мАч. Вместе с экономичными процессорами и Super AMOLED-матрицами это позволяет смартфонам на одном заряде проработать порядка полутора-двух суток. Отличный результат!

В популярном тесте автономности AnTuTu Tester аппараты набрали более 11 тысяч баллов — выше среднего.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8
Galaxy J6
Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8
Galaxy J8

Единственный, пускай и не самый серьезный недостаток, это морально устаревшие порты microUSB, а не новые USB-C. Не лишней бы оказалась и технология ускоренной подзарядки.

Посредственные камеры

В Galaxy J6 используется одинарная камера на 13 Мп, в Galaxy J8 — сдвоенная, на 16 и 5 Мп. Дополнительный модуль нужен для создания портретных фотографий с эффектом боке. Ниже — пример подобного снимка:

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

В дневное время фотографии обоих смартфонов получаются более и менее приличного качества. Снимки с Galaxy J8 отличаются более правильной, насыщенной цветопередачей. Здесь и далее в паре первым всегда следует снимок, сделанный на Galaxy J6.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

В темноте ситуация сильно ухудшается. Детализация снимков снижается, появляется большое количество шумов, ореолы вокруг источников света (например, фонарных столбов) занимают едва ли не половину фотографий.

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Конкурирующие смартфоны от популярных у нас китайских производителей (Xiaomi Redmi Note 5, Redmi S2 или Huawei P20 Lite) могут похвастаться намного более качественными кадрами.

Разрешение фронтальной камеры Galaxy J6 составляет 8 Мп, Galaxy J8 — 16 Мп. Оба смартфона оснащаются фронтальными вспышками, особой пользы от которых нам заметить не удалось. Вот пример фотографии с селфи-камеры Galaxy J8:

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Резюме

Samsung Galaxy J6 и Galaxy J8 — достаточно спорные устройства. К их плюсам относится возможность одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD, а также отличное время автономной работы (порядка полутора-двух суток).

Ответ недорогим Xiaomi и Huawei: обзор Samsung Galaxy J6 и J8

Из минусов — зернистые дисплеи с низким разрешением, слабая производительность и посредственные основные камеры. Но самая большая проблема новинок заключается в цене. Официальная стоимость Galaxy J6 составит 559 рублей, Galaxy J8 — 699 рублей. Продажи начнутся летом.

Намного более сбалансированными решениями с такой же или даже меньшей ценой, на наш взгляд, будут Huawei P20 Lite или Xiaomi Redmi Note 5. Первый может похвастаться более интересным дизайном и прекрасной для своей ценовой категории основной камерой, второй — очень высокой производительностью.

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны:

 
 
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Недавно Samsung представила два новых смартфона — Galaxy J6 и Galaxy J8. Оба гаджета являются начальными решениями производителя, но готовы предложить некоторые функции...
 
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