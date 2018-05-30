Проект RocketBody успешно провел сбор средств на краудфандинговой площадке Kickstarter , перевыполнив намеченную цель более чем в два раза. Уже в октябре первые заказчики получат свои устройства.



Изображение: kickstarter.com

RocketBody — белорусский стартап с центром разработки в Минске. Он создает «умный браслет» для занятий спортом. Гаджет способен определять периоды суперкомпенсации — наиболее эффективного времени для тренировок. Вместе с мобильным приложением устройство помогает построить оптимальный режим питания и нагрузок.

Главная «фишка» RocketBody — электрокадиограмма, которую гаджет снимает с точностью, близкой к медицинской. На ней и других данных основаны рекомендации, которые устройство может давать прямо в процессе тренировки.

Для успеха на Kickstarter создателям гаджета нужно было собрать 30 тысяч евро. Кампания началась 1 мая, а уже через два дня цель была достигнута. Правда, до завершения сбора создателям браслета пришлось доказать пользователям площадки, что проект реален.

— Мы столкнулись с настоящими комиссарами Kickstarter, встречи с которыми никто не ожидал, — рассказал основатель RocketBody Тимофей Липский. — «Супербэкеры» — это участники сообщества, которые расследуют все странные сборы на предмет обмана. Дело в том, что белорусские компании не могут выходить на Kickstarter, поэтому мы указали, что мы из США. Но нас быстро раскрыли. Пришлось экстренно собирать команду, проводить стримы и отвечать на кучу вопросов.

В итоге проект признали надежным, а сбор завершился успешно. В нем поучаствовали 575 человек, общая сумма составила 70 тысяч долларов — 234% от заявленной первоначально. Для пользователей на Kickstarter один браслет стоил от 99 долларов, первые заказчики получат свои устройства в октябре 2018 года.

После завершения кампании на Kickstarter, разработчики планируют продолжить сбор средств через IndieGoGo. Также браслеты будут доступны в открытой продаже. Розничная цена, по предварительным данным, установится между 100 и 200 долларами.